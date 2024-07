Cambiaso, il profilo Instagram invaso dai tifosi Juve: commenti a raffica

Un post pubblicato (e subito rimosso) che ha fatto il giro del web. Andrea Cambiaso , in maniera del tutto inconsapevole, nella giornata di lunedì aveva anticipato la nuova maglia della Juventus , lanciata negli store soltanto nella giornata odierna. “Grazie per lo spoiler, Andre, ti vogliamo bene” scrivono i tifosi bianconeri sotto l’ultimo post rilasciato su Instagram dal terzino di Thiago Motta . “Potevi lasciarla anche ieri”, “Se dovesse servire un social media manager che rispetti gli orari ci sono”, “Sicuramente abbiamo capito che Andrea è quell’amico che ti spoilera tutto, noi ti amiamo così. Fino alla fine”.

Lo spoiler su Allegri

Non è la prima volta, infatti, che Cambiaso si lascia andare a delle - chiamiamole così - sviste. In occasione di un evento Adidas dello scorso aprile, aveva ‘anticipato’ l’addio di Allegri sulla panchina bianconera: “Devo ringraziarlo tantissimo, sono molto contento di essere stato allenato da lui”. Quel che è certo è che Andrea sarà uno dei punti di riferimento della nuova Juve targata Motta, alla ricerca sì di nuovi terzini, ma solo di riserva. Nella mente del nuovo tecnico, il titolare a destra è Danilo e a sinistra Cambiaso. Sfumato Di Lorenzo, si valutano i profili di Couto del Manchester City in prestito al Girona nelle ultime due stagioni e di Kadioglu, compagno di nazionale di Yildiz e reduce da un Europeo da protagonista con Montella: è abile su entrambe le fasce e può benissimo fare al caso di Motta.