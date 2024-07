Todibo, è braccio di ferro: lui vuole la Juve, il Nizza ha chiuso col West Ham

Jean Clair Todibo vuole a tutti i costi la Juventus nonostante il Nizza abbia trovato un accordo importante con il West Ham. Per questo, come riportato dal giornalista Santi Aouna di Footmercato, è in atto un assoluto braccio di ferro tra il giocatore e il suo club per la decisione del suo futuro. La Juventus è alla ricerca di un difensore importante e con esperienza, Giuntoli l'ha messo nel mirino ed è pronto a fare leva sulla volontà del calciatore per farlo arrivare a Torino, nonostante il muro del club francese nei giorni scorsi. La situazione non è delle più semplici perché dalla Premier League è arrivata un'offerta monumentale per centrale, ma i bianconeri gli hanno prospettato un progetto di primo piano.