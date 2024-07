Miretti rinnova con la Juventus, è ufficiale: "Tante nuove sfide da affrontare"

Miretti ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2028 . Il calciatore ha ricevuto la fiducia dal club, dopo la passata stagione conclusa con 28 presenze, due gol e due assist. Ora, dopo l'arrivo di Douglas Luiz e Thuram, proverà a convincere Thiago Motta ( pronto alla rivoluzione ) per cercare di far parte delle rotazioni bianconere a centrocampo, viste le tante partite in stagione tra Serie A, nuovo format della Champions, Coppa Italia e poi il Mondiale per Club.

Rinnovo Miretti, il comunicato della Juve

Questa la nota della società: "Fabio Miretti è sempre più bianconero: si estende fino al giugno 2028 il contratto con il classe 2003, entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus dopo essere cresciuto per oltre un decennio nelle giovanili. Arrivato nel 2011 nel Settore Giovanile juventino, Miretti si è da subito messo in mostra bruciando le tappe e conquistando attenzioni e considerazione: con l’Under 17 nella stagione 2019/2020 è stato uno dei leader del gruppo, segnando ben 15 gol in sole 17 partite, prima dello stop forzato causato dal Covid-19. Doti e qualità venute fuori anche in Under 19, prima di entrare a far parte della squadra Next Gen bianconera - di cui ha indossato anche la fascia da capitano". A seguire anche le dichiarazioni di Miretti: "Ciao tifosi bianconeri, sono contentissimo per il mio rinnovo. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio e di scendere in campo di nuovo con questa maglia. Ciao a tutti!