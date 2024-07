Motta: "Juve senza alibi. Vlahovic talento, Yildiz tuttofare. E poi c'è lui..."

"Il centrocampista deve saper fare tutto"

C'è una competizione su cui punterà di più? "Pensiamo partita per partita, dobbiamo concentrarci solo a prepararci bene per giocare al meglio ogni sfida contro ogni avversario". Cosa manca alla Juve per lottare per lo Scudetto? Motta risponde: "Torno a quanto detto prima: dobbiamo fare una buona preparazione per dare il meglio in ogni partita". Sul ruolo del trequartista: "I centrocampisti devono saper fare tutto. Difendere, attaccare, saper giocare, fare contrasti, segnare. Qui abbiamo solo giocatori forti, i centrocampisti che abbiamo e che avremo alla fine del mercato saranno centrocampisti che possono fare tutto. Qui ci sono giocatori moderni e giocatori forti: non dico che tutti devono essere duttili e saper fare tutto: se sei fenomeno in ruolo ok, altrimenti serve essere duttili, e qui moltissimi sono così".

"Douglas Luiz può fare anche il difensore"

E a proposito di centrocampisti, sul rinnovo di Miretti: "Può migliorare su tutto, è giovane. Buon giocatore, nella testa la priorità è il lavoro, il calcio. Ieri non ha firmato un contratto, ma una responsabilità: sono contento sia con noi, ci darà una mano sicuramente". Si resta in mediana, su Douglas Luiz: "Grande giocatore, grande lavoro per portarlo qui: fa parte della nazionale brasiliana, stagione importante andando in Champions con una squadra con cui non era scontato. Ha giocato tutte le partite, fatto gol: calciatore completo che si adatterà nel nostro gioco. Può giocare più alto o basso, è intercambiabile: se servirà potrà fare anche il difensore".