Giuntoli, addio a Rabiot e mercato Juve svelato: "Quanti colpi faremo"

TORINO - Nel giorno della presentazione ufficiale di Thiago Motta alla stampa come nuovo tecnico della Juventus, sono Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino a fare gli onori di casa. Il direttore sportivo bianconero ha preso la parola prima del mister e non sono mancati spunti sul mercato che il club affronterà in questo ultimo mese e mezzo di trattative che porteranno a completare la rosa da mettere a disposizione dell'ex Bologna. "Un ringraziamento a Thiago che ha accettato questa sfida, - ha esordito Giuntoli - gli faccio un grande in bocca al lupo".