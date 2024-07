Scanavino: "L'obiettivo minimo, la Juve senza limiti e Thiago Motta..."

TORINO - "E' la giornata in cui diamo il benvenuto ufficialmente a Thiago Motta, un tecnico giovane, ambizioso e determinato che ha fatto una stagione importante a Bologna, ci aiuterà a proseguire il percorso di crescita della squadra all'insegna della competitività e della sostenibilità che sono le linee guida del club", con queste parole, l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, presenta il nuovo allenatore bianconero nella sala conferenze dello Stadium. Una giornata importante per il club bianconero pronto ad iniziare un nuovo ciclo sotto le regole del tecnico italo-brasiliano: "Sarà una stagione entusiasmante con cinque competizioni e vedevamo il calendario, avremo quasi sempre due partite a settimana perché oltre a campionato e coppa Italia, avremo Champions, Supercoppa e Mondiale per Club: vogliamo essere competitivi al massimo, senza porci limiti. E in campionato l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions".