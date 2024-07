Rabiot-Juve, è addio: il comunicato ufficiale tra 'Cavallo Pazzo' e Zidane

La Juventus ha ufficializzato l'addio del francese con un post su Instagram scrivendo: "Merci pour tout", insieme ad un comunicato ufficiale.

Arrivato per la prima volta nell'estate del 2019, Adrien ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Al di là dei trofei vinti insieme, però, sarà ricordato come un giocatore che ha sempre dato tutto per la maglia, e che si è comportato con un carisma innegabile. In campo, Adrien è stato un giocatore fondamentale per la Juventus, in particolare senza palla. Il suo ritmo di lavoro non poteva essere messo in discussione e ha apportato enormi miglioramenti al suo gioco offensivo nelle ultime stagioni.