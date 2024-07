Bonucci di fuoco sui social, il commento per la nuova era Juve

"Mi auguro che venga dato a Thiago Motta il tempo di lavorare. Servirà per trasmettere ai giocatori ciò che serve, fare i suoi test del caso. Credo che se si vuole dare un progetto tecnico alla Juve oggi, lui per quanto dimostrato al Bologna è la persona giusta" - queste le parole di Leonardo Bonucci al BSMT sull'arrivo del neo allenatore. Tanta felicità per un nuovo inizio, visto anche il rapporto turbolento che ha avuto con Allegri, come ha raccontato a Gazzoli. E ora ha confermato la sua stima nei confronti del nuovo allenatore con un commento sui social.

Bonucci di "fuoco" sui social per Thiago Motta "A new era are begins", così la Juventus ha pubblicato sui social alcune foto estratte dalla conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta. L'allenatore ha ricevuto tanti messaggi di stima da parte dei tifosi e uno speciale anche da Bonucci. L'ex difensore bianconero ha commentato con due emoji emblematiche: il fuoco e il braccio. Una vera e propria carica per il neo tecnico, che davanti la stampa ha espresso parole al miele per questa nuova avventura: "Non cambierei il mio posto da allenatore qui con nessun altro", detto con il sorriso sulle labbra e con il volto emozionato (qui tutta la conferenza).

La stima di Bonucci per il connazionale non è una novità: "Se avevo mai pensato alla possibilità che lui diventasse allenatore? Si, lo avevo già detto nel 2012.In Nazionale parlava poco, ma dalla professionalità e dal lato umano era lampante la grandezza dell’uomo. Dopo la partita con la Spagna nel girone, dove pareggiamo 1-1, entrò nello spogliatoio e fece zittire tutti. A quel punto disse: “Se siamo questi, arriveremo in finale e ce la giocheremo contro di loro”. Leo ha indovinato, ora tocca a Thiago confermarsi in panchina anche con la Vecchia Signora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA