Motta, l’antitesi della Juve di Allegri. E quella domanda che lo emoziona…

Motta e i giovani Juve

Infatti l’unico momento in cui si accende lo sguardo di Motta, aprendosi all’emozione autentica, al 26’ della conferenza, ascoltando l’ultima domanda in cui gli si chiede quanto saranno utili i giovani della Next Gen, invitandolo poi a un commento su Adzic. E la sua risposta, seppur sintetica come da Codice Motta, ospita il significativo passaggio «a me non interessa l’età». Già, a lui interessa che chi scende in campo applichi i concetti di gioco che ha a cuore. Aspettiamoci ribaltoni durante la stagione o la partita se sarà necessario, perché Thiago dà la precedenza alle idee di calcio e non ai nomi, o meglio, ai cognomi. Non a caso punta anche sull’attaccamento ai colori della maglia, convinto che chi è cresciuto nel vivaio sia più propenso a dare il massimo del potenziale. Il suo predecessore, Allegri, ha spesso regalato la sensazione di utilizzare i giovani più per mancanza di alternative che per reale convincimento. Non un dettaglio. Come il fatto che Thiago annunci il suo triennio come un “ciclo interessante”, specificando che è arrivato «nel momento migliore».