Lady Cabal, il messaggio social per Juan alla Juve: "Te lo dirò per sempre"

Juan Cabal è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus . L'ex difensore del Verona ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nato in Colombia nel 2001, Cabal ha espresso subito le sue emozioni nel suo primo giorno con la Vecchia Signora. Attraverso i canali social della squadra bianconera, è stata rilasciata la sua prima intervista, dove il giovane difensore ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il trasferimento, sottolineando l'onore di giocare per una delle squadre più grandi del mondo. Le sue parole riflettono la grande emozione e l'entusiasmo per questa nuova avventura, che rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera.

Juan Cabal alla Juventus: il messaggio social della fidanzata

A festeggiare l'arrivo di Cabal alla Juventus è stata anche la compagna del calciatore. Nelle scorse ore, infatti, Valentina Alcibar ha scritto in una Instagram story un messaggio per il fidanzato: "So davvero cosa abbiamo vissuto, cosa avete vissuto tu e la tua famiglia ed è per questo che confermo quanto Dio sia meraviglioso con ciò che ci mette sulla strada". Poi ha proseguito: "Oggi lo festeggio con umiltà, ringraziandolo ma anche riconoscendo che sei un uomo resistente". Quindi ha concluso: "Ti dirò sempre "sei un guerriero per Dio", ecco i nostri frutti". Della fidanzata di Cabal non si hanno al momento molte notizie. Molto attiva sui social, la colombiana può contare al momento su quasi 40mila seguaci su Instagram, dove la wag condivide spesso scatti sensuali che mettono in evidenza il suo fisico bombastico e la sua naturale bellezza. Dal suo profilo si apprende che è una community and social media manager ed è il CEO della Valentina Alcibar Coach.