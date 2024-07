Juve, Marchisio battezza la nuova maglia: "Ti sta così..."

La Juventus ha pubblicato da poche ore la nuova maglia sui social. Una divisa ispirata alla Luna, che ha mandato in estasi i tifosi soprattutto per i tanti indizi legati al numero dieci. A chi potrebbe indossare questo numero storico. Intanto però la società ha deciso di richiamare una vecchia gloria. Di chi si tratta? Di Marchisio felice di mettere in mostra il nuovo Kit della Vecchia Signora con la sua classica numero 8.