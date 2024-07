Juve, ecco Vlahovic: la stella di Motta. DV9 è pronto per il ritiro in Germania

Le parole di Motta e il ritiro in Germania

Su un ulteriore passo avanti da parte di DV9, comunque, Motta è pronto a scommettere, come ha fatto capire giovedì: «Vlahovic è un grande giocatore, però il talento ha bisogno della squadra. E dello spirito di squadra. Quando questo funziona talenti così emergono da soli. Non ho dubbi che sia lui, sia altri, con il funzionamento della squadra faranno una grande stagione» . Stagione iniziata ieri con un assaggio di Continassa per Vlahovic e anche per Andrea Cambiaso, prima di volare oggi in Germania col resto della squadra, per il training camp nel centro sportivo Adidas a Herzogenaurach. Un miniritiro che si chiuderà con la prima amichevole, in casa del Norimberga il 26 luglio, e a cui parteciperanno anche Federico Gatti e Timothy Weah, attesi stamani al J Medical per le visite. Visite sostenute ieri da Filip Kostic, che però si è portato dietro qualche fastidio dall’Europeo e resterà alla Continassa come Milik, Arthur e De Sciglio, pure loro acciaccati. E pure loro sul mercato. In permesso altri due in uscita, Wojciech Szczesny e Wes McKennie, e ovviamente Federico Chiesa, che oggi si sposa a Grosseto con la fidanzata Lucia e sarà a Torino lunedì o martedì. Ancora in vacanza i brasiliani, dopo la Coppa America, e Kenan Yildiz, arrivato fino ai quarti all’Europeo con la Turchia e passato da Torino nei giorni scorsi per operarsi al naso. Nelle convocazioni di oggi ci sarà così ampio spazio per i giovani della Next Gen, che, Thiago dixit «Ci daranno una grande mano».