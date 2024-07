Gatti, Cambiaso e Weah al J Medical poi in Germania con Motta e compagni

La Juve di Thiago Motta è quasi al completo. Sabato 20 luglio, i bianconeri si ritroveranno per il ritiro in Germania, dove continueranno la preparazione all'inizio di stagione. Venerdì 26, la Juve affronterà il Norimberga in amichevole, poi toccherà a Brest e Atletico Madrid. Il 19 agosto alle ore 20.45 invece, il debutto in campionato nella sfida interna contro il Como. A Herzogenaurach, il tecnico avrà a disposizione l'intero gruppo ad eccezione di pochi assenti. Diversi hanno già sostenuto le visite mediche presso il J Medical prima di imbarcarsi per la Germania. Per ultimi gli azzurri Cambiaso e Gatti e lo statunitense Weah.