I numeri di maglia della Juve: Adzic, la scelta sa tanto di prima squadra

La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte alla seconda parte del ritiro in Germania . Oltre agli indizi di mercato, con molti calciatori che sono stati esclusi poiché ritenuti fuori progetto da Thiago Motta , sono arrivate delle novità anche per i numeri di maglia di due nuovi acquisti. Si tratta di Michele Di Gregorio , arrivato dal Monza con il compito di essere il nuovo titolare, e il giovane talento montenegrino Vasilije Adzic che sta impressionando tutti in questi primi allenamenti.

Juve, nuovo numero per Di Gregorio

Michele Di Gregorio ha scelto la maglia 29 per la sua nuova avventura alla Juventus. Un numero assolutamente inedito per il portiere arrivato dal Monza, con cui indossava il 16. Una maglia occupata, almeno momentaneamente, da Weston McKennie, così come la numero 1 ancora in possesso di Wojciech Szczesny. Da capire se quella del 29 sarà una scelta definitiva per il nuovo portiere bianconero o se potrà cambiare con qualche movimento di mercato.