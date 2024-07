Bonucci punge Chiesa: "Difficoltà fisiche e caratteriali, deve crescere"

Juventus passato e futuro. Per Leonardo Bonucci il club bianconero, nel quale ha militato per quasi tutta la sua carriera calcistica, resta un punto di riferimento, nonostante l'addio turbolento. A fare una panoramica su quella che sarà la sua strada dopo il ritiro dal calcio giocato è lo stesso ex difensore in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport a margine del Giffoni Film Festival : "Stare lontano emotivamente dalla Juventus mi è impossibile. È stata ed è parte della mia fede calcistica e di quella che è stata la mia vita da calciatore". Ma sono tanti i temi toccati dall'ex giocatore, da Thiago Motta all'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, passando per il ritorno in Italia di Alvaro Morata e la possibile partenza da Torino di Federico Chiesa .

Bonucci su Conte: "Scelta migliore per il Napoli"

"Conte almeno secondo? Sono assolutamente d'accordo. Il Napoli non poteva fare scelta migliore dopo l'anno che aveva passato e con le difficoltà che aveva passato". Non ha dubbi Bonucci sulla scelta del Napoli di ingaggiare Antonio Conte. Per l'ex Union Berlino è l'uomo giusto per risollevare i partenopei dopo l'ultima deludente stagione: "Ha preso uno dei top allenatori a livello mondiale, ti insegna calcio e ti dà conoscenze giuste. È quello che è successo a me e alla Juventus. La rosa è forte e qualitativa. Conte, potendo lavorare tutta la settimana, farà veramente bene".

Bonucci, Morata e il Milan

Parole al miele per l'ex compagno di squadra Alvaro Morata. L'ormai ex attaccante dell'Atletico Madrid è passato al Milan e per Bonucci farà di sicuro bene: "Gli ho detto che la Coppa degli Europei non poteva passare in mani migliori. Ha fatto una crescita a livello caratteriale importante. Ora si prende sulle spalle le responsabilità. Ha acquisito sicurezza e i gol li ha sempre fatti. Credo che al Milan possa fare veramente bene".