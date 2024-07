La Juve scopre il gioiello Adzic: la missione è convincere Motta

HERZOGENAURACH - Doppia seduta e tanto sudore per la Juventus nella prima giornata di allenamenti a Herzogenaurach, all'interno del World of Sports, il complesso di Adidas che è diventato il centro operativo dei bianconeri per una settimana. Parecchie assenze nel gruppo che è volato in Germania, tra vacanze dei big e qualche esigenza di mercato: ecco allora che il lavoro in Baviera diventa l'occasione per i tanti giovani della Next Gen di mettersi in mostra con il nuovo allenatore Thiago Motta.