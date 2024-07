Juve, Thuram fa meglio di papà Lilian: l'incredibile coincidenza con il 2003

Il ritiro in Germania, iniziato a tutti gli effetti nella giornata di ieri con un doppio allenamento, vedrà la Juventus impegnata anche nella prima amichevole dell’estate. Prima ancora, però, la serata tedesca di ieri ha visto i nuovi acquisti bianconeri chiamati al tradizionale “battesimo” a cena, quando si sono esibiti al... microfono: Di Gregorio ha cantato Cremonini, Thuram ha optato invece per “Il mio canto libero” di Battisti. Una decisione non così casuale per il nuovo centrocampista, visto che è la stessa canzone scelta da papà Lilian quando vestiva la maglia bianconera nel 2003.

La scelta di esibirsi con “Il mio canto libero” di Cesare Battisti da parte di Thuram ha scatenato un'ondata di ricordi e paragoni tra i tifosi bianconeri. Lo stesso brano fu cantato infatti da papà Lilian nel 2003, quando Khephren aveva solo un anno. In quell'occasione, la Juventus allora allenata da Marcello Lippi, registrò infatti un cd da presentare a Sanremo per un progetto benefico in favore dell'istituto Gaslini di Genova. Almeno al microfono, con tutto il rispetto per l'ex difensore bianconero, la performance di Khephren è stata però decisamente migliore di quella offerta da suo padre.

Juve, il programma del ritiro

L’appuntamento in campo è fissato per venerdì, quando il Max Morlock Stadion di Norimberga, alle 17, ospiterà il test tra i bianconeri e il Norimberga, esordio stagionale che sarà trasmesso su Dazn. Ma quella del 26 luglio non sarà l’unica amichevole che la squadra sosterrà in preparazione di un’annata che vedrà la Juventus impegnata addirittura su cinque fronti. Dopo il test in Baviera, infatti, i bianconeri rientreranno a Torino per proseguire gli allenamenti alla Continassa, quindi torneranno in campo a Pescara, contro il Brest, nella serata di sabato 3 agosto, alle ore 21, con diretta su Sky Sport. E la stessa emittente trasmetterà anche l’amichevole in famiglia che, nel teatro dell’Allianz Stadium, martedì 6 agosto, alle ore 18.30, vedrà il gruppo di Thiago Motta affrontare i giovani della Next Gen. L’ultima amichevole sarà infine a Goteborg, in Svezia, in una sfida di altissimo livello contro l’Atletico Madrid, domenica 11 agosto, alle 15.