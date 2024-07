Thuram, parola chiave "aggressività"... e gol: occhi puntati su Khephren

Parola d'ordine: aggressività. Questa è stata la maggiore richiesta di Thiago Motta e il suo staff a Khephren Thuram durante l'allenamento in Germania (dopo l'esibizione canora di domenica 21 luglio). La Juventus ha pubblicato sui social un video in cui ha puntato gli occhi proprio sul figlio d'arte, arrivato qualche giorno fa dal Nizza per una cifrea attorno ai 20 milioni di euro. Doti fisiche importanti e in poco più di 30 secondi di immagini il francese ha messo in mostra tutto il suo repertorio sollecitato anche dai collaboratori dell'allenatore italo-brasiliano.