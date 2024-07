Dalla palla alla gabbia, come Motta sta allenando la Juve: i metodi da scoprire

Sapete come allena Thiago Motta? I giocatori della Juventus lo stanno scoprendo in questi giorni di ritiro in Germania, nel quartier generale dell'Adidas, definito da molti esperti come uno dei tre più efficienti e moderni centri sportivi d'Europa. La parola d'ordine è intensità. Motta non vuole sedute troppo lunghe ma pretende che si vada a tavoletta. Sia che di tratti di lavoro fisico o lavoro tecnico-tattico, l'importante è andare forte per simulare al meglio il ritmo partita e preparsi a tenerlo alto il più a lungo possibile.