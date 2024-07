Chiesa, voglia di Juve e di rivalsa: al J Medical per le visite

Chiesa, l'Inter in agguato

Tra desideri e voglia di Juve, però, c'è di mezzo anche il mercato tanto più non dovesse arrivare il rinnovo e, dunque, con l'ipotesi di lasciarlo andare per non perderlo a parametro zero tra un anno. In questo senso alla finestra c'è l'Inter, con Marotta che in silenzio pregusta come sempre l'idea di prendere un giocatore di valore senza pagare il cartellino. Questo modus operandi però sembra poter essere al capolinea, visto il nuovo corso Oaktree che ha cambiato decisamente registro (il no a Rodriguez o Hermoso sono una conferma) con un parco giocatori fatto di over 30 dal valore del cartellino irrisorio e dagli stipendi pesantissimi. Come Taremi e Zielinski, arrivati prima dell'avvento degli statunitensi. E poi c'è da dire che i nerazzurri, al netto del presentarsi sul campo con lo scudetto sul petto e forti di una rosa ancora superiore alle avversarie, sono un'incognita dal punto di vista del futuro vista la volontà del fondo di non volersi impegnare troppo a lungo nel calcio ed essere entrata in possesso dell'Inter solo per un debito non restituito, quello della gestione Zhang e dei suoi tanti misteri di bilancio. Che futuro avrebbe un Chiesa nerazzurro? Se lo chiede anche Federico...