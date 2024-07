Alisha Lehmann conquista la Juve. E non è l’unica a sorprendere…

Le stories, naturalmente, sono apparse anche sul profilo di “Lish”, questo il soprannome della Lehmann , scatti e reels da Vinovo – compresi il video del suo primo ingresso in campo e il video del gol, magari come ricordo del primo centro in bianconero? – finiti in ogni angolo del mondo a 17 milioni di followers. C’è Bennison, che Rosucci ha definito “too faaast”, c’è la tedesca Krumbiegel, ci sono tutte, escluse Peyraud-Magnin e Cascarino impegnate alle Olimpiadi di Parigi. Sarà una seconda metà di luglio intensa, oltre che calda, in quel di Vinovo. Ritmi che non si vedevano da un po’, in un clima di intensa serenità.