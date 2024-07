Basket, bici e ping pong: il pomeriggio Juve. Cambiaso impara la lezione…

HERZOGENAURACH - Dopo l'allenamento del mattino, la Juventus ha goduto per la prima volta da quando è in Germania di un pomeriggio libero, senza allenamenti. I giocatori allora ne hanno approfittato per visitare l'enorme Campus dell'Adidas che sta spitando il ritiro bianconero, con strutture per ogni tipo di sport. Ecco allora che il gruppetto composto da i tre portieri Di Gregorio, Perin e Pinsoglio più "l'infiltrato” Locatelli si è esibito nei tiri liberi del basket mentre un paio d'ora prima i tre talenti della Next Gen Muharemovic, Rouhi e Comenencia si sono divertiti con una sfida di tiri da metà campo, sempre con la palla a spicchi sul playground dell'Adidas.