Klose battezza la nuova Juve di Motta: "Noi sfavoriti, ma ci spingono 50 mila tifosi…"

Curioso che a battezzare la nuova Juventus di Thiago Motta che sta nascendo in terra tedesca sarà Miro Klose , uno che da calciatore ha fatto storia con la maglia della Germania e che ha terminato la carriera agonistica alla Lazio, diventando un idolo indiscusso della tifoseria biancoceleste. Venerdì pomeriggio ci saranno di fronte non solo due grandi ex giocatori, ma anche due allenatori giovani ed emergenti, con idee nuove ed intriganti. Un’opportunità da non perdere e infatti il pubblico di Norimberga ha già risposto presente, riempiendo in anticipo il Max-Morlock-Stadion da circa 50 mila posti. Un’occasione anche per il Norimberga di Klose: la Juve “tira” a livello di pubblico, ma è anche un avversario probante per avvicinarsi all’inizio delle competizioni ufficiali.

Klose: "Noi sfavoriti, ma stadio è una fortezza"

Miro sa che quando ci sono di mezzo i bianconeri, per quanto in versione sperimentale per le tante assenze e con i meccanismi da oliare, le partite non sono mai semplici. "Ancora più che nel test con il Blackburn - ha detto Klose ai canali ufficiali del Norimberga – contro la Juve saremo sfavoriti, lo sappiamo. Ma vogliamo e dobbiamo fare bella figura davanti al nostro pubblico. Sappiamo che non sarà semplice, ma avremo la spinta dello stadio e la nostra casa deve diventare una fortezza, in amichevole come nelle partite ufficiali. Questo dovrà sempre essere il nostro spirito ed è in questo modo che intendiamo affrontare ogni sfida". Per Klose sarà il debutto da allenatore nel Max-Morlock-Stadion, per Thiago Motta invece sarà la prima volta da tecnico della Juventus in una partitaverada90minuti.

L’allenatore tedesco si è detto soddisfatto del ritiro intenso svolto a Walchsee, in montagna, e del successo netto per 4-2 sugli inglesi del Blackburn che militano in Premiership: "Contro il Blackburn eravamo esattamente dove volevamo essere in termini di prestazioni atletiche, a livello offensivo siamo andati bene e la direzione è quella giusta. Abbiamo disputato una bella partita, ma ovviamente c’è tanto lavoro da svolgere". Un rinforzo fresco fresco dal mercato per Klose è Robin Knoche, arrivato a parametro zero dall'Union Berlino: "Stavamo cercando proprio questo profilo, siamo fortunati ad averlo preso noi". Non è stato invece fortunato, l’allenatore del Norimberga, perché a causa di un infortunio - da valutare i tempi di recupero ma la rottura della clavicola è una cosa seria - ha già perso l'esterno Benjamin Goller.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!