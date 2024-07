La Juve e la festa del 6 agosto: Stadium già bollente, venduti 28mila biglietti!

Come un anno fa, più di un anno fa. La Juventus abbraccerà i suoi tifosi e si lascerà abbracciare da loro in un appuntamento speciale all’Allianz Stadium, nel corso del quale affronterà una mista di Next Gen e Primavera in una giornata, il 6 agosto, a tinte solo bianconere. Un abbraccio che si annuncia caldissimo e non solo per il clima, ma perché a stringere la nuova Juve di Thiago Motta ci saranno trentamila tifosi o più. Non sarà la prima uscita della squadra bianconera, in campo il 26 luglio a Norimberga e poi il 3 agosto a Pescara contro il Brest, ma quelle saranno amichevoli, quella del 6 agoso alle 18.30 sarà una festa. Una sorta di versione moderna di quella giornata speciale che il mondo juventino celebrava a Villar Perosa: un appuntamento unico nel panorama dello sport mondiale, ma diventato ormai talmente complicato lgisticamente che già un anno fa la società bianconera aveva preso la sofferta decisione di sostituirlo con l’evento allo Stadium.

Verso il sold out allo Stadium

E già un anno fa aveva ricevuto una risposta caldissima: erano stati ventimila tifosi sugli spalti, ovvero tutti quelli che riuscirono a trovare posto nel primo anello, l’unico aperto per l’occasione (la tempistica ristretta impedì di trovare steward e personale necessari ad aprire altri settori). Una festa che quest’anno la società bianconera ha deciso di celebrare ancora più in grande, aprendo altri settori dello Stadium ma mantenendo inalterati i requisiti d’accesso: semplicemente l’amore per la Juve e la voglia di prenotare, sul sito ufficiale, uno dei biglietti gratuiti. Requisiti già messi in mostra da oltre 28 mila tifosi, che a due settimane all’evento hanno già esaurito tutto il primo anello e il secondo Est. Ieri è stato aperto il secondo anello Nord e la società sta pensando di aprire anche il secondo Sud. Significherebbe, se anche questi settori registrassero il pieno di prenotazioni come è probabile che accada, vedere sugli spalti ben 35 mila tifosi: quasi un sold out. E non è da escludere, se le prenotazioni dovessero continuare con questo ritmo, che la società possa decidere di aprire per per intero l’Allianz Stadium.