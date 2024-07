Vlahovic-Gatti, subito scintille! Juve show davanti a 500 tifosi. E Soulé...

Fatica ed entusiamo: la Juventus è al lavoro seguendo questi due principi. Il "Non c'è più riposo" di Colinet è ormai diventato un must e i bianconeri in campo lo stanno seguendo come un mantra. Non solo smorfie di stanchezza, ma anche tanti sorrisi hanno illuminato l'allenamento a porte aperte della squadra, davanti a circa 500 tifosi. E tra i protagonisti c'è anche Motta, con uno scherzo a Colinet. Dalle trubune si è sentito anche un urlo rivolto a Soulé: "Non andare via" e l'argentino ha risposto con un sorriso.

Juve tra social, altri sport e un allenamento "pubblico" Il club sta cercando di riportare entusiamo nell'ambiente anche tramite dei video sui social. E il "Let Him Cook" con il sorriso di Thiago Motta in primo piano ha riscosso molto successo. In primis da parte della moglie, che lo ha condiviso con un cuore. Non solo calcio, nel quartier generale si praticano anche altri sport come basket, ping-pong e ciclismo. Non ci si ferma mai. Intanto per l'allenamento pomeridiano si è presentato in campo anche il ds Giuntoli a dialogo con l'allenatore per un summit di mercato.

Nella seduta pomeridiana, sotto gli occhi dello staff di Motta, la squadra ha iniziato con una fase di riscaldamento prima di passare al torello. Colpo subito da Vlahovic all'occhio, allarme subito rientrato con l'intervento dello staff medico e un po' d'acqua. Poi ancora tanta motivazione ai ragazzi da parte di Colinet: “Ritmo giusto e se sbagliamo non ci dobbiamo fermare”. Momento di apprensione anche per Muharemovic dopo un duro scontro con Gatti, il difensore della Next Gen si è ripreso e ha continuato a giocare.

