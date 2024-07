“Ancora più forte!”: e Vlahovic replica con una frase che disegna la nuova Juve

In grande spolvero Thuram e Adzic

Intensità massima in un’ora di allenamento aperto al pubblico, l’unico del ritiro tedesco: corse e tanto pallone, torelli a due tocchi e brevi (ma a ritmo serrato) partitelle in campo stretto con il piede sull’acceleratore. Quattro squadre, disposte così: Di Gregorio, Gatti, Cabal, Locatelli, Mbangula e Weah in pettorina blu; Daffara, Gonzalez, Thuram, Hasa, Barbieri, Soulé in arancione; Pinsoglio, Djalò, Rohui, Comenencia, Fagioli e Sekulov in pettorina bianca; Perin, Muharemovic, Savona, Cambiaso, Adzic e Vlahovic in pettorina gialla, con Nicolussi Caviglia e Miretti jolly a giocare per tutte e quattro le squadre. In spolvero Thuram e pure Adzic, autore quest’ultimo di un gol con delizioso tocco sotto a mostrare tutte le qualità tecniche.

