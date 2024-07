McKennie torna e va via: la battuta ai tifosi dopo l’arrivo al J Medical

Con la Juventus a Norimberga, la Continassa è rimasta deserta, con i giocatori rientrati dalle vacanze dopo i tornei estivi e quelli invece fuori dal progetto. Questa mattina 25 luglio, è arrivato a Torino anche Weston McKennie per le visite mediche di rito al J Medical, dopo la Copa America disputata con gli Stati Uniti. L'americano è sulla lista dei giocatori in uscita, con Giuntoli che sta lavorando per la sua cessione. "Deciderò il mio futuro dopo la Copa", aveva detto in una delicata intervista a The Athletic, ora il momento è arrivato.

Juve, McKennie alla Continassa Il futuro del giocatore, salvo colpi di scena, dovrebbe essere lontano dalla Juventus. Giuntoli lo aveva inserito nell'affare Douglas Luiz, con l'operazione poi saltata e risanata con la cessione di Iling all'Aston Villa al suo posto (anche se slegata dall'acquisto del brasiliano, così come quella di Barrenechea). Alla Continassa ad aspettarlo non c'era quasi nessuno, qualche giornalista che non ha potuto neanche fare le foto per i media. "Devo fare allenamento", questa la risposta espressa in modo pacato, del calciatore bianconero, che invece non si è sottratto a un selfie con un supporter presente. Ora si aggregherà con Chiesa, Huijsen e il resto dei giocatori che non sono partiti per la Germania, dove la Juventus affronterà domani 26 luglio il primo test contro il Norimberga.

McKennie-Juve, i numeri della passata stagione La passata stagione alla Juventus, sotto la guida di Allegri, McKennie è stato uno dei migliori. L'allenatore lo ha utilizzato in più ruoli, sia a centrocampo sia sulla fascia e ha risposto sempre presente. Non ha messo a segno nessun gol tra Serie A e Coppa Italia ma ha realizzato dieci assist, un bel bottino. Ora però non sembra esserci spazio nello scacchiere di Thiago Motta e il suo futuro sarà più chiaro nelle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA