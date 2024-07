Pogba sul caso doping: “Difficile essere onesti, ma…”

Pogba e le collaborazioni extra campo

Dal campo alla vita privata, Pogba ha iniziato anche altre collaborazioni, come quella con la linea di occhiali CHIMI: "Sono diventato un fan dalla (mia) prima occhiata online", ha spiegato. "Ero così incuriosito dai loro stili e dalla loro visione futuristica. Quando ci siamo messi in contatto, li ho presentati subito al mio team per capire come collaborare". Poi ha proseguito: "CHIMI ha affermato con coraggio di voler abbracciare questo momento perché è una rappresentazione accurata della vita, che avrà sempre alti e bassi. Di solito, gli aspetti negativi vengono nascosti o minimizzati, ma abbiamo pensato tutti insieme che fosse una buona idea accogliere la mia esperienza attuale e rappresentarla. I colori giallo e nero rappresentano gli stati d'animo e i sentimenti opposti che tutti abbiamo". Anche altri marchi, come Adidas hanno continuato a sostenere Pogba: "Credo che atleti e marchi di fama mondiale abbiano sempre avuto un rapporto molto stretto". Poi ha concluso: "A volte, quando tutte le probabilità sono contro di te nell'ultimo minuto di una partita, basta un pizzico di magia da parte tua o di un compagno di squadra per cambiare la storia e vincere. È lo stesso con gli affari. Avere la squadra giusta, in questo caso CHIMI, è tutto ciò di cui avevo bisogno".