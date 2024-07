Motta: “Chiesa per ora è della Juve. Vlahovic? Lo sa bene. A Yildiz dico…”

Sui singoli, a cominciare da Vlahovic : «Pressione per Vlahovic? Non esiste pressione, solo una bella responsabilità. E il lavoro di Dusan, come per tutti gli altri, non si può fermare solo ai gol. Ci sono tante cose da fare, lui lo sa bene, lo sa fare: è un giocatore importante nella squadra, ma come ho detto nella prima conferenza, il grande talento ha sempre bisogno di una squadra dietro». Su Chiesa : «Fa parte della Juventus in questo momento, poi vedremo».

Su Yildiz, Thuram e la probabile formazione

“Cosa ho detto a Yildiz? Di riposarsi e mantenere la forma, perché quando arriveranno dovranno fare come gli altri e dare il 100%. Thuram? Il ragazzo è arrivato già in buona forma, aveva fatto tanti allenamenti con la sua Nazionale prima dei Giochi Olimpici, siamo contenti di averlo con noi. Se ho già in mente la formazione? No, sinceramente no. Voglio avere questo pensiero partita per partita e chi sta meglio va in campo, mentre gli altri dovranno aiutare per le prossime partite”.