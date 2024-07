Norimberga-Juve, la probabile formazione di Motta: in campo tre acquisti

Siete pronti a scoprire la nuova Juventus? Allora non prendete impegni per le 17 di venerdì 26 luglio, perché a quell'ora la squadra di Thiago Motta giocherà la prima amichevole della stagione contro il Norimberga (e la partita sarà trasmessa da Dazn).

È forte il Norimberga? Beh, non esattamente. Gioca nella Serie B tedesca e l'anno scorso si è piazzato dodicesimo, quest'anno non si è ancora rinforzato granché, ma la curiosità è la presenza in panchina di una vecchia conoscenza del calcio italiano Miroslav Klose, che sarà il primo esaminatore di Motta.

Vlahovic guiderà l'attacco

In realtà mancano ancora troppi giocatori alla rosa, fra quelli ancora in vacanza come Douglas Luiz e Danilo, per esempio, a quelli che devono arrivare dal mercato, quindi non sarà ancora un test attendibile, ma tutti sono ansiosi di vedere il modo di porsi della squadra e l'effetto Motta su alcuni dei giocatori già presenti l'anno scorso. A partire da Vlahovic che guiderà l'attacco, supportato da Weah, Fagioli e Sekulov (attaccante esterno della Next Gen).

Il modulo di Motta e i tre nuovi subito titolari

Il sistema di gioco sarà un 4-2-3-1 (che insieme al 4-3-3 dovrebbe essere quello della nuova Juve) e ci saranno tre nuovi acquisti in campo: il portiere Di Gregorio, il difensore ex Verona Cabal (strappato all'Inter sul mercato) e l'attesissimo Khéphren Thuram nei due di centrocampo davanti alla difesa (dove ci sarà anche Djalò che l'anno scorso ha giocato pochi minuti). Pronti a ricominciare la stagione?