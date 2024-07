Diretta Norimberga-Juventus ore 17: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Primo impegno stagionale per la Juventus di Thiago Motta, impegnata oggi in amichevole contro il Norimberga nel ritiro in Germania. I bianconeri affrontano la squadra di Klose, che milita nella Zweite Liga tedesca, prima di una serie di amichevoli pre-campionato. La Juve ha chiuso la scorsa Serie A al terzo posto, con 71 punti dopo 38 giornate, con la seconda migliore difesa del torneo e con la vittoria casalinga con il Monza dopo una serie di pareggi consecutivi. La sfida, contro la formazione che milita nella serie B tedesca, chiuderà il Training Camp dei bianconeri. "Non ho ancora pensato alla formazione, valuterò chi starà meglio dopo questi giorni di lavoro e li schiererò in campo. In questo primo test con il Norimberga vorrei vedere messe in pratica alcune idee che abbiamo sviluppato in queste prime due settimane di lavoro. Sono molto curioso e sono anche sicuro che un aspetto non mancherà: l'impegno che metterà ogni singolo giocatore in campo" ha detto Motta alla vigilia.