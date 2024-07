Juve, esordio amaro per Motta: tris Norimberga. Vlahovic sbaglia un rigore

Arriva una netta sconfitta nel primo impegno stagionale per la nuova Juventus di Thiago Motta. Termina infatti 3-0 per il Norimberga l'amichevole nel ritiro in Germania con i bianconeri costretti ad arrendersi alla squadra di Klose, che milita nella Zweite Liga tedesca. Un indecisione nel primo tempo tra Barbieri e Locatelli spalanca la via del gol ai tedeschi che nella ripresa resistono al forcing juventino grazie anche all'errore dal dischetto di Dusan Vlahovic. Nel finale è un altro svarione difensivo a lasciare al Norimberga il raddoppio che poi cala anche il tris. Inizia dunque con un penalty sbagliato la stagione 2024/2025 del bomber serbo mandato in campo nella ripresa da Thiago Motta che per la sua prima uscita sulla panchina della Juventus ha deciso di affidarsi ad un numero molto elevato di giovani provenienti dalla Next Gen. Tra i nuovi arrivati un tempo a disposizione per Di Gregorio, Cabal, Thuram e Adzic.