Noi siamo da Juve: i quattro giovani che vogliono convincere Thiago Motta

Motta ha lasciato capire che avrà più minuti chi si sta allenando in gruppo da più tempo, ma per il centravanti serbo ci sarà comunque spazio e non è da escludere un impiego comunque tra i titolari. Dusan ha una struttura fisica che ha bisogno di tempo per assorbire i carichi della preparazione estiva, ma ha una voglia matta di giocare e di entrare subito nel clima della nuova stagione. Chi cercherà di dimostrare al nuovo tecnico di poterci stare, in un ruolo più offensivo, è l’altro figlio d’arte, Tim Weah . Nell’ipotesi di 4-3-3, da esterno destro alto, l’americano può rinascere tornando al ruolo che abitualmente ricopre in Nazionale: si è riunito al gruppo da poco dunque avrà poca autonomia, ma c’è curiosità da parte dei tifosi nel vederlo in una posizione più congeniale. Gli occhi del popolo bianconero saranno anche addosso ad Adzic : il 18enne, che sta sorprendendo in questi primi giorni di ritiro, ha spiccate qualità offensive che lo rendono potenziale sottopunta, ma con le qualità anche per agire in una posizione più arretrata.

Versatilità che non manca, ad esempio, a Miretti che è dato, in queste prime due settimane di lavoro, tra i più in palla. In difesa Cambiaso è stato principalmente provato da terzino sinistro con Cabal, l’ultimo arrivato, come cambio mentre Gatti può fare il centrale, però all’occorrenza pure spingersi a destra nella linea a 4 lì dove possono agire ben due Next Gen aggregati in Germania, ovvero Savona e Comenencia, oltre a Barbieri (ex Next, nella passata stagione in prestito a Pisa). E tra i centrali è ovvio che interessa capire come si muoverà Djalò, arrivato a gennaio ma di fatto mai utilizzato dalla precedente gestione tecnica. In porta ci si aspetta l’esordio di Di Gregorio, uno dei colpi estivi del dt bianconero Giuntoli che adesso, con le cessioni di Soulé e Huijsen, avrà le risorse per far vedere che anche sul mercato la Juve è pronta a ripartire.