Motta, primo discorso alla Juve: il messaggio che esalta la squadra

Oggi è il grande giorno dell'esordio della nuova Juve targata Thiago Motta , impegnata nell'amichevole contro il Norimberga di Miroslav Klose alle 17. Nella sera prima della partita, l'allenatore bianconero è stato sottoposto all'ormai iconico benvenuto, con una canzone cantata a cena davanti a tutti i membri della squadra. L'ex Bologna non si è limitato però a questo, ma ci ha tenuto a fare un discorso rivolto ai suoi calciatori per quanto fatto vedere nelle prime settimane di ritiro tra la Continassa e la Germania.

Juve, il discorso di Thiago Motta

Il nuovo allenatore bianconero ha preso la parola davanti a tutti i membri della squadra subito dopo la cena nel quartier generale dell'Adidas, dove la Juventus sta svolgendo la sua preparazione: "Prima di tutto voglio ringraziarvi per il lavoro fatto, è stato tutto molto veloce soprattutto per me. L'impegno, la responsabilità di aiutarsi e lo stare insieme, in questo ambiente si lavora molto bene. Vorrei solo continuare così". Delle parole che hanno scatenato l'entusiasmo dei calciatori, che si sono lasciati andare ad un lungo applauso. Subito dopo l'allenatore si è esibito cantando una canzone in portoghese.