Sponsor Juve, Calvo: "Diverse trattative". E si torna a parlare di Ronaldo…

"Sono stati due anni molto complicati, in cui abbiamo registrato, per i dieci punti di penalizzazione, perdite tangibili, circa 115 milioni di euro, e intangibili, come quelle legate al brand e alla sua appetibilità sul mercato. Nuovo main sponsor? Siamo stati penalizzati perché non abbiamo avuto modo di programmare, ma le sensazioni sono positive: abbiamo diverse trattative in fase avanzata". Sono le parole di Francesco Calvo, managing director revenue & football development della Juventus, in un'intervista rilasciata a Forbes. Il club bianconero è primo in Serie A per ricavi secondo Deloitte ed è l’11° di maggior valore al mondo secondo Forbes: "Grazie ai tanti investimenti degli ultimi anni. Da quelli nelle persone a quelli infrastrutturali, stimati in circa 200 milioni di euro, come lo stadio, i centri sportivi (Jtc Continassa e Allianz Training Center di Vinovo), la sede, il J|medical e il J|hotel, fino a tutto l’ecosistema digitale, sfociato nella nascita di Juventus Creator Lab" ha spiegato Calvo.