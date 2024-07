Adzic, dall’idolo Messi a Travis Scott: alla scoperta del nuovo talento Juve

Vasilije Adzic è tra i calciatori che più sta impressionando Thiago Motta durante la preparazione estiva tra la Continassa ed il quartier generale dell'Adidas. Il talento montenegrino avrà l'occasione di scendere in campo per la prima volta con la maglia della Juventus nel pomeriggio, nell'amichevole contro il Norimberga . Intanto il classe 2006 ha risposto ad alcune domande tramite i social del club bianconero, svelando i suoi idoli calcistici.

Il nuovo calciatore bianconero ha risposto ad alcune domande sui social, mostrando di avere già una buona padronanza dell'italiano. Il montenegrino ha svelato il suo idolo calcistico a cui più si ispira, ovvero Lionel Messi . Adzic ha poi ammesso di preferire un gol in rovesciata piuttosto di uno arrivato all'ultimo minuto, a meno che questo non porti ad una vittoria. Venendo alle domande extra-campo, il montenegrino ha indicato Travis Scott come il suo artista musiciale preferito, rapper statunitense di grande fama che si è recentemente esibito proprio con la maglia della Juve .

Juve, Adzic pronto all'esordio: cresce l'attesa

Dai commenti del video pubblicato dalla Juve, si può notare il grande fermento nei tifosi bianconeri per Vasilije Adzic. Il montenegrino, nonostante i soli 18 anni appena compiuti, ha infatti attirato grandi attenzioni per il suo talento. Caratteristiche che hanno sorpreso anche Thiago Motta, che dovrà decidere se aggregarlo fin da subito alla Prima Squadra senza farlo passare per la Next Gen. La prima risposta potremmo averla proprio in occasione dell'amichevole contro il Norimberga.

