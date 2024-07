Perin, mentalità Juve: "Con questa maglia è il minimo. Cosa chiede Motta"

NORIMBERGA (Germania) - Esordio amaro per la Juventus che cade nel primo test stagionale contro il Norimberga 3-0 . Per Thiago Motta partenza complicata sulla panchina bianconera, ma al termine del match è Mattia Perin a chiarire quanto accaduto nei primi 90' della stagione: "Infelici per la sconfitta, ma felici per il lavoro fatto. Anche il mister è contento per l'atteggiamento durante l'allenamento, stiamo metabolizzando nuove idee e ci sta quel periodo per metabolizzare. Se siamo intelligenti sappiamo valutare questa sconfitta". Rassicura l'ambiente l'esperto portiere, schierato nella ripresa dal tecnico italo-brasiliano: "Non cerchiamo alibi. Abbiamo fatto una splendida preparazione e la prima amichevole dopo tanto tempo. Ci sono ancora cose da fare e non vediamo l'ora di farlo".

Perin: "Affrontiamo i cambiamenti"

Perin ha proseguito: "Oggi il sedicesimo giorno che ci alleniamo. I giovani hanno voglia di fare come noi veterani. Vogliamo metterci in gioco per affrontare il cambiamento. Quando esci dalla zona di comfort c'è un periodo di adattamento ma poi ti senti un professionista migliore. Siamo nel mezzo del cambiamento". Sulle novità portate da Thiago Motta, il portiere bianconero spiega: "C'è un po' più di attenzione, il mister non vuole cose eccezionali ma tanta disponibilità e coraggio di giocare. Se indossi questa maglia è il minimo avere atteggiamento, coraggio e personalità. Passato il cambiamento ci toglieremo delle soddisfazioni". Poi l'analisi sul match: "Oggi c'è mancato essere squadra per più tempo, abbiamo avuto momenti di blackout che ci possono essere e secondo me ci servirà questa sconfitta per essere più continui nel lavorare insieme in partita", con un messaggio finale a nuovi e vecchi: "Tutte le squadre hanno bisogno di leader. Noi che siamo qui da più tempo dobbiamo far capire cosa vuol dire giocare per la Juventus, eppure chi arriva vedo che è già preparato".