Pagelle Juve: in difesa si balla. Thuram a intermittenza, per Vlahovic serata no

La prendo io? La prendi tu? La prende Jander, che elude la guardia di Locatelli del terzino mandato dalla Juve a farsi le ossa e vola a realizzare il gol dell’1-0. Incomprensione fatale. Latita in fase di spinta. Imballato come gran parte dei suoi compagni di squadra (1’ st Savona 5,5: L’impatto sulla partita è positivo. Accompagna lo sviluppo della manovra offensiva, tiene stabilmente i piedi nella metà campo avversaria. Bene per l’approccio e la personalità, male per la mancata diagonale che permette da Forkel di portare il risultato sul 2-0).

Facundo Gonzalez 5,5

Le sortite di Schleimer creano più di un grattacapo, Djalò non è il compagno esperto ideale nel quale rifugiarsi per chiedere soccorso nel momento in cui le gambe non rispondono e non esplodono a dovere (1’ st Gatti 5.5 La sua esperienza torna utile per abbassare la sbarra davanti al casello difensivo fino ad allora bypassato come se gli avversari avessero il telepass. Con lui in campo la Juve fatica di meno là dietro e può concentrarsi sull’attacco alla metà campo avversaria. La sua unica sbavatura permette e Forkel di sfiorare il raddoppio che poi, però, trova).

Djalò 5

Si pianta e viene sverniciato da Jander, che vola a battere l’incolpevole Di Gregorio. Rischia la frittatona con un tocco di braccio su palla messa in mezzo da Castrop ma l’arto è provvidenzialmente attaccato al corpo. Per ora lento e impacciato. (1’ st Cabal 6: Subito in palla. Vivace e intraprendente. Una quota di dinamismo e piedi buoni che potrà tornare decisamente utile e non solo sulla fascia: Thiago Motta lo testa come centrale mancino, lui si fa apprezzare per come si muove nella linea a quattro. L’Inter si mangerà le mani? nel finale balla con i suoi compagni di reparto).

Rouhi 5

Gira la testa e vede Hasa che rincorre Hofmann: se lo era perso; preludio all’imbucata alle sue spalle. Morale della favola? Norimberga a un passo dal 2-0. Tra i gioiellini Next Gen messi alla prova da Motta è tra i più in difficoltà (1’ st Cambiaso 5: Tanta intraprendenza ma scarsa efficacia. Prova qualche scorribanda sulla corsia di competenza ma è evidente che i carichi di lavoro pesino. Una macchina vogliosa di sprintare, ma che corre col freno a mano tirato e alla fine si prede Janish che mette la freccia, sorpassa e va a firmare il 3-0).