Huijsen, tutto pronto per il Bournemouth: lascia la Juve con una dedica speciale

Dopo aver perfezionato l'accordo con il Bournemouth , la Juventus è pronta a salutare ufficialmente Dean Huijsen . Il difensore centrale classe 2005 è infatti partito in mattinata da Torino per raggiungere l'Inghilterra, dove si sottoporrà alle visite mediche con il suo nuovo club. A quel punto la trattativa verrà ufficializzata, con i bianconeri che potranno dare così l'assalto a Jean-Claire Todibo per completare il loro reparto difensivo.

Il difensore centrale naturalizzato spagnolo ha pubblicato una foto sui propri social in compagnia della mamma al momento della partenza per l'Inghilterra. Huijsen ha scritto: "Amore incondizionato", per ringraziare tutta la sua famiglia del supporto. Nelle prossime ore sono quindi previste le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà ufficialmente al Bournemouth . Una cessione con cui la Juventus incasserà circa 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita .

Huijsen, l'emozionante messaggio d'addio alla Juve

Già nella serata di ieri, Dean Huijsen aveva salutato e ringraziato la Juventus tramite un lungo post sui propri social: "Sono arrivato a sedici anni a Vinovo con il cuore pieno di speranza e di emozione, con il sogno di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Ho conosciuto un club grandioso e persone fantastiche che mi hanno aiutato nel mio percorso e che ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno trasmesso. Grazie a tutti i tifosi, che hanno sempre creduto in me. Avrei voluto dimostrare ancora di più quello che sono capace di fare giocando all’Allianz, ma la vostra passione e il vostro amore per questa maglia mi hanno comunque spinto a dare il massimo, sempre. Grazie per avermi accolto, sostenuto e per aver condiviso con me gioie e dolori. La Juventus resterà sempre una parte fondamentale del mio cuore e della mia vita. Questo non è un addio definitivo, ma un arrivederci. Continuerò a seguire e a tifare per voi, ovunque il mio percorso mi porterà. Con affetto e gratitudine, Dean Huijsen".

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito