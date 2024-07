Thuram di nuovo a Nizza, ma solo per una notte: in tribuna con Deschamps

Thiago Motta ha concesso 48 ore di riposo alla Juventus dopo il ko contro il Norimberga (3-0). In questo weekend i bianconeri possono rilassarsi e recuperare le energie per poi tuffarsi nella nuova settimana con nuovi carichi e tanto lavoro per iniziare a entrare in condizione. Nella giornata di martedì poi torneranno anche i brasiliani e Yildiz per completare la rosa a disposizione del tecnico e iniziare a lavorare a pieno regime con tutti gli effettivi. In attesa della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì per preparare anche l'amichevole con il Brest, i giocatori hanno preso questi giorni di riposo per svagarsi anche, nonostante qualcuno ha deciso di andarsi a vedere una partita. Come Khephren Thuram.