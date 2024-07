Perin "a lezione" da Chiellini e Bonucci: tifosi scatenati sui social

Nei due giorni di riposo concessi da Thiago Motta c'è chi, come Thuram, ha deciso di tornare a casa (a Nizza) e seguire una partita e chi, invece, ha pensato bene di ritrovare vecchi amici ed ex compagni di squadra. Mattia Perin, infatti, ha voluto immortalare sui social la sua serata assieme a Giorgio Chiellini e Leo Bonucci. I tre hanno giocato insieme in bianconero condividendo gioie e vittorie.

Perin e il post con Chiellini e Bonucci

"A lezione". È stata la didascalia lasciata da Perin su Instagram per sottolineare la sua serata in mezzo ai due ex compagni di squadra. Un post che ha scatenato anche tantissimi commenti da parte di tifosi e non solo, infatti sono arrivati anche i cuori di Alex Sandro ma anche molti messaggi dai sostenitori. "Mi fate piangere" ha scritto qualcuno e altri "quanto ci mancate".