Chiesa tra Juve e Premier, Soulé a Roma. Fiorentina, McKennie frena...

Il calciomercato entra nel vivo e si fa sempre più caldo, con operazioni pronte ad essere concluse e altre ancora sul punto di sbocciare. La Roma è pronta ad abbracciare Soulé , che svolgerà le visite mediche con i giallorossi lunedì 29 luglio. E sarà anche la giornata di Varane al Como . Non solo trattative di acquisti o cessioni, ma anche rinnovi, come il Napoli con Folorunsho , pronto a conquistare la fiducia di Antonio Conte.

Napoli, rinnova Florunsho: il comunicato

Questa la nota della società: "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato le prestazioni sportive di Michael Folorunsho fino al 30 giugno 2029". Il centrocampista italiano, dopo l'ottima stagione in prestito all'Hellas Verona conclusa con 5 gol e 1 assist in 34 presenze, vuole prendersi il suo spazio anche con gli azzurri. Il calciatore ha le caratteristiche che piacciono ad Antonio Conte: fisico, tecnica e capacità di incidere in tutte e due le fasi. Il club ha deciso di dargli fiducia, ora toccherà a lui ricambiare in campo.

Torino-Vojvoda rinnovo vicino e prima offerta per Gosens

Secondo Sky Sport, si avvicina la permanenza di Mergim Vojvoda al Torino. L'esterno è infatti in scadenza nel 2025, ma avrebbe trovato nelle ultime ore l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027. Una scelta voluta fortemente dal nuovo allenatore Paolo Vanoli. Sul fronte acquisti c'è invece la prima offerta ufficiale all'Union Berlino per Robin Gosens. I granata hanno proposto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 7 milioni di euro.