Juve, Tottenham-Chiesa: ecco cosa sta accadendo a Londra

TORINO - Fali Ramadani , l'agente di Federico Chiesa è a Londra. La notizia è rimbalzata nel pomeriggio e ha subito innescato ipotesi di mercato per l'esterno d'attacco bianconero, che è sul mercato, ma per il momento senza nessuna vera trattativa in corso. E siccome a Londra c'è il Tottenham , che ha un ottimo rapporto con la Juventus e che era stato ripetutamente associato al nome di Chiesa in primavera, la voce su una possibile trattativa è circolata velocemente.

"Chiesa? No thanks"

Ma altrettanto velocemente è stata smontata dai dirigenti del Tottenham, che non sono interessati a Federico Chiesa in questo momento e difficilmente lo saranno da qui a fine mercato. E quindi? Beh, Londra ha molte squadre, senza contare che i club del nord, come Liverpool, United e City, per esempio, hanno tutti una sede distaccata a Londra, proprio per semplificare le trattative di calciomercato. E, comunque, resta in piedi l'ipotesi Chelsea, senza che tuttavia ci siano forti conferme.

Vertice con Motta

Intanto domani Chiesa tornerà ad allenarsi con la squadra, dopo il permesso matromonio che gli ha fatto saltare il ritiro in Germania. Sarà, quindi, il primo faccia a faccia con Thiago Motta, che non stravede per lui, ma inizierà a vederlo all'opera nei prossimi giorni. Quando all'opera sarà anche il suo agente...