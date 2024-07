Danilo ultimo scudettato: il compito principale nella nuova Juve di Motta

Il percorso di Danilo alla Juve

È arrivato con Sarri, che aveva già individuato in lui doti da leader, in tempo per vincere il nono scudetto consecutivo della Juventus, ed è diventato poi sotto la gestione Allegri, una volta tramontata la BBC, un pilastro della retroguardia bianconera e della squadra intera. È sempre stato apprezzato e lodato da tutti gli allenatori che ha avuto e lo stesso Thiago Motta ha avuto parole di elogio nei suoi confronti. Adesso toccherà proprio a Danilo spiegare non soltanto ai giovani della Next Gen che si sono affacciati in prima squadra, ma anche ai tanti volti nuovi che ha consegnato il mercato, che cosa significa la Juventus e vincere lo scudetto. Danilo lo aveva rivelato sul suo profilo Instagram che era stato, a suo tempo, il capitano Buffon a insegnargli che cos’è il Dna bianconero, un compito che viene tramandato da senatore a senatore. E che Danilo ha già iniziato a svolgere in Nazionale quando ha spiegato a Douglas Luiz in Nazionale quali sono i valori della Juventus.