Quattrocchi già con Barido! Argentina-Juve connection, i tifosi sognano

TORINO - Francisco Barido e Juan Ignacio Quattrocchi , il futuro della Juventus parla argentino. Sui social il classe 2004, sbarcato a Torino dall'Estudiantes per ufficializzare il passaggio in bianconero, ha condiviso le foto di una giornata speciale passata insieme alla propria famiglia e quella dell'altro talento albiceleste, nato nel 2008, che dalle parti di Vinovo si aggira già da febbraio. Un pomeriggio passato davanti alla brace con l'asado assoluto protagonista, in pieno stile argentino e i tifosi bianconeri sognano in attesa dello spettacolo che potranno regalare in campo, sperando che anche lì ci sia la stessa intesa.

Barido e Quattrocchi, i tifosi sognano

In una estate che ha portato via alla Juve due giocatori argentini ed esempio del frutto del lavoro della Next Gen, Enzo Barrenechea e Matias Soulé, i tifosi bianconeri sognano per gli anni che verranno con altri due giovanissimi. Al di là di grigliate e nazionalità in comune dei protagonisti citiati, l'imminente ufficialità Quattrocchi e l'acquisto di Barido nel mercato invernale sono la dimostrazione che il club vuole continuare ad investire sui giovanissimi di tutto il mondo per assicurarsi campioni futuri o comunque risorse importanti per lavorare con serenità sul mercato.