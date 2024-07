Juve, Motta perde Miretti: “Frattura al piede”, i tempi di recupero

Il countdown per l'inizio della Serie A è iniziato, ma per la Juventus di Thiago Motta è arrivata una brutta notizia. Fabio Miretti ha subito una frattura composta del terzo cuneiforme, in seguito a un trauma subito al piede destro. Le condizioni del calciatore saranno monitorate, ma sicuramente dovrà fermarsi per due settimane. Nelle prime settimane di preparazione aveva mostrato una buona forma e l'allenatore lo aveva schierato anche in un nuovo ruolo da trequartista contro il Norimberga. Ora altra esprimenti saranno rimandati.