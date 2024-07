Yildiz non sta più nella pelle: muscoli per la Juve e tifosi in delirio

Ancora non si sono incontrati, ma l'amore di Thiago Motta per Yildiz si respira. Qualità e tanta personalità per un classe 2005 che ha assaporato la Serie A solo negli ultimi mesi. L'obiettivo della Juventus è metterlo al centro del progetto e puntare sulle sue giocate per ritornare a competere su tutti i fronti. Dopo un Europeo vissuto da titolare con la Turchia, è pronto a rivestire bianconero. Intanto ha dato una piccola dimostrazione della sua voglia di campo con un video sui social.

Yildiz vuole prendersi la Juve

“Cosa ho detto a Yildiz? Di riposarsi e mantenere la forma, perché quando arriveranno dovranno fare come gli altri e dare il 100%" - queste le parole di Thiago Motta nelle scorse settimane. Il turco le ha prese alla lettera e nelle scorse ore ha postato un video emblematico, dove emergono due parole chiave: fatica e volontà. Vuole prendersi la Juventus e lo sta facendo con serietà e determinazione: tanti esercizi fisici in palestra ancora prima di iniziare la sua nuova stagione in bianconero con il pallone fra i piedi. E le sue giocate di qualità saranno fondamentali per rendere imprevedibile la squadra e scatenare i tifosi in tribuna, che già sono pazzi di lui...