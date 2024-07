Douglas Luiz, Yildiz, Bremer e Danilo tra J Medical e campo: il piano di Thiago Motta

Juve, finalmente Douglas Luiz

Non per sminuire l’importanza dei due difensori, né per un discorso solo mediatico, è certamente Douglas Luiz, essendo un nuovo acquisto e per giunta il più caro dell’attuale Serie A, ad accendere la fantasia dei tifosi. Il ventiseienne centrocampista, pur in un contesto in cui tutti dovranno prendersi responsabilità e iniziative in fase di impostazione, dovrà essere il fulcro o quantomeno uno dei fulcri della manovra bianconera. Per assolvere a quel compito, però, è necessario che metabolizzi ciò che Thiago Motta vuole da lui e che conosca i compagni: caratteristiche, attitudini, punti di forza e debolezze. Tutte cose per cui serve tempo. Da oggi per lui comincia una full immersion nel calcio italiano in primis, e in quello di Thiago Motta e nel mondo juventino in particolare, che dovrà permettergli di essere protagonista quanto prima.