Douglas Luiz scopre la Juve: ora l'esordio. Chiesa-Motta, cosa è successo

Il D-Day, il primo giorno di Douglas Luiz alla Juventus, è iniziato pubblicamente alle 8.37, quando il centrocampista brasiliano acquistato dall’Aston Villa per 50 milioni (ma solo 28 “cash”, avendo il club inglese acquistato dalla Juve Iling Junior per 14 milioni e Barrenechea per 8), è arrivato al J Medical per le visite. Con lui i connazionali Danilo e Bremer e Kenan Yildiz, tutti acclamati dai tifosi presenti, che hanno avuto un occhio, e una voce, di riguardo, proprio per Douglas Luiz e per il talento turco. Yildiz d’altra parte è la stella sorta nella scorsa stagione e attesa a brillare nel suo pieno splendore in quella che sta iniziando, Douglas Luiz a oggi è il giocatore più pagato della Serie A in questa sessione di mercato e il colpo di maggior fascino della campagna acquisti bianconera, centrocampista capace di segnare nove gol in Premier League e contribuire alla qualificazione alla Champions dell’Aston Villa.