Rabiot, finalmente il messaggio d’addio. Ma il tifo Juve si spacca

"Grazie di tutto Juventus". Adrien Rabiot ha salutato i bianconeri dopo l'addio per il mancato rinnovo. Una notizia che è stata data da Giuntoli e Motta durante la presentazione del tecnico italo-brasiliano, ma il francese ha atteso qualche settimana di più per scrivere due righe dopo un'esperienza di cinque anni a Torino. Un messaggio rafforzato da un video in cui in pochi minuti il francese ha ripercorso le tappe più importanti delle cinque stagioni in bianconero: dall'arrivo fino ai gol, i successi e i trofei vinti. La testa è stata rivolta all'Europeo con la Francia chiaramente ma anche i tifosi si sono divisi con i commenti sotto al messaggio postato dal centrocampista su Instagram.

Rabiot saluta la Juve: il messaggio Rabiot ha postato questa mattina un messaggio per salutare la Vecchia Signora: "Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi. Grazie di tutto Juventus. Arrivederci e buona fortuna".

In pochi minuti il post su Instagram ha ricevuto tantissimi commenti tra chi ha voluto dire "grazie" al centrocampista francese e chi, invece, si è arrabbiato per il suo comportamento: "Peccato… per una volta avresti potuto dimostrarti attaccato ad una maglia". Questo è stato per gran parte il sentimento comune e c'è chi ha scritto anche: "Te lo potevi risparmiare il post". Insomma, i tifosi si sono divisi sulla scelta di Adrien di non firmare il rinnovo e lasciare i bianconeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA